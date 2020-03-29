Москва, , 09:17 — REGNUM Рекомендации по поддержанию физической формы в условиях домашнего карантина опубликованы на портале Роспотребнадзора.

Низкий уровень активности в условиях самоизоляции может оказать негативное влияние на здоровье и качество жизни. Поэтому в Роспотребнадзоре представили методы поддержания физической формы, основанные на пособии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Медики рекомендуют уделять физическим упражнениям не менее 150 минут (при занятиях умеренной активности) или 75 минут для высокоинтенсивных упражнений. Перед физическими упражнениями нужно делать короткую разминку.

Для подбора конкретных комплексов подходящих физических упражнений можно использовать онлайн-ресурсы. Многие из комплексов доступны в открытом доступе, например, на видеохостинге YouTube.

При подборе комплексов упражнений стоит учитывать индивидуальные медицинские рекомендации и возможные ограничения. Наиболее распространёнными упражнениями, которые можно выполнять дома, являются боковые подъёмы колена и подъёмы к локтю, приседания, растяжка, и упражнение «планка».

Также физическую активность стоит поддерживать и на протяжении всего дня. Для этого можно играть детьми или танцевать. При выходе на улицу для пробежек необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Роскачестве порекомендовали отказаться от употребления алкоголя и фастфуда на время удалённой работы.

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