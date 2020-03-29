Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Заключённый, который заразился коронавирусом, скончался в американском штате Луизиана. Об этом сообщили в Федеральном бюро тюрем страны.

Трагедия произошла в субботу, 28 марта, в тюрьме Оакдейла. В сообщении бюро говорится, что 19 марта к врачам обратился мужчина, с жалобой на кашель. Результаты анализов заключенного показали, что у него коронавирус.

«28 марта медперсонал сообщил о смерти Джонса, у которого были хронические проблемы со здоровьем», — отмечается в сообщении.

Таким образом, от нового коронавируса на территории страны скончался первый заключенный.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс сообщила, что в США скончался грудной ребенок, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19.

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