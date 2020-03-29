Сингапур, , 09:15 — REGNUM Паспорт гражданина Сингапура был аннулирован за нарушение карантина по коронавирусу властями страны. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба ведомства по иммиграции и контролю.

Ведомством был аннулирован паспорт 53-летнего гражданина Сингапура. Причиной стало нарушение гражданином требования оставаться на домашнем карантине. Министерство здравоохранения страны проводит проверку обстоятельств дела.

По данным ведомства по иммиграции и контролю, все въезжающие в Сингапур, которые были в странах Юго-Восточной Азии, обязаны оставаться дома в течение двух недель. Но гражданин выехал из Сингапура в Индонезию, а после возвращения на родину решил опять отправиться в Индонезию, не проходя карантина и получив от властей предупреждение о нарушении режима самоизоляции. Затем, после второго возвращения из Индонезии в Сингапур, паспорт гражданина был аннулирован в связи с намеренным нарушением условий карантина.

За нарушение режима карантина в Сингапуре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до десяти тысяч долларов, либо тюремным сроком длительностью до шести месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сингапуре зафиксировано 802 заражённых коронавирусом, из них двое погибли, 183 человека вылечились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сингапуре зафиксированы 70 новых случаев заражения коронавирусом