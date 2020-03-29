Анкара, , 09:14 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла свыше 20 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 29 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, беженцы пытались проникнуть на территорию Европейского союза, но их надувная лодка перевернулась. Все они были гражданами Сирии.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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