Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM На базе Нагянской окружной больницы в Югре развернуты три новых отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают власти региона.

Руководство Нагянской окружной больницы в условиях пандемии коронавирусной инфекции предприняло ряд упреждающих мер. Так, персонал медицинского учреждения прошел обучение и подготовился к работе с новой коронавирусной инфекцией.

Также была проведена реструктуризация коечного фонда для приёма пациентов с инфекциями — развернуты три новых отделения.

По словам главного врача Нагянской окружной больницы Сергея Догадина, первое отделение — это инфекционно-специализированный госпиталь для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Туда госпитализируются граждане, приехавшие из-за рубежа и имеющие проявление респираторной инфекции. Это сделано для того, чтобы они не контактировали с другими пациентами. Отделение включает 45 коек. Для 70% коек установлены аппараты искусственной вентиляции.

Второе отделение — провизорный госпиталь на 35 коек. Туда будут направлять пациентов с пневмонией и сложными формами респираторной инфекции.

Больные гастроэнтеритами и прочими инфекциями будут госпитализироваться в инфекционное отделение.