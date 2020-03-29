Москва, , 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей. Об этом заявил глава союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль журналистам РИА Новости.

По его словам, покупателям в магазине, когда они берут тележку, следует надевать перчатки. Для того, чтобы спустить воду или открыть дверь в общественных туалетах, необходимо воспользоваться салфеткой или туалетной бумагой, отметил специалист.

Рошаль также добавил, что жителям страны обязательно следует обрабатывать телефоны антисептиком, а также избегать контактов с имеющими признаки респираторного заболевания людьми. По его словам, жителям городов и малых населенных пунктов, по возможности, следует соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров. Кроме того, лучше пока воздержаться от объятий и поцелуев при встречах.

Как передавало ИА REGNUM, 28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович во время онлайн-форума «Следующие 20 лет» сказала, что жителям Москвы следует соблюдать рекомендации медиков в условиях пандемии коронавируса, так как коронавирус коварен.

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