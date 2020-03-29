Мурманск, , 08:41 — REGNUM Мурманская область стала перво стране, где начали использовать новейшие российско-японские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщило правительство Мурманской области.

Пилотная партия из 100 новейших российских тестов для выявления коронавируса была доставлена из Казани, где развернута производственная площадка.

Эту партию направили в Кировско-Апатитский района. Таким образом это район стал первым в России, где начали использовать новейшие российские тест-системы на коронавирус. Данный тест одобрен Росздравнадзором, а также ведущими российскими и международными организациями, включая российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

С помощью нового теста результат анализа на коронавирус можно получить в течение 30 минут.

Временно исполняющий обязанности губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что данные тест-системы будут использоваться в том числе для тестирования всех, кто контактировал с апатитским пациентом, вернувшимся с отдыха на Кубе. Ему был поставлен предварительно положительный диагноз.