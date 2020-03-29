Москва, , 08:33 — REGNUM В Российской Федерации уже через месяц вспышка коронавирусной инфекции может достигнуть пиковых значений. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН.

По его словам, на территории страны «пандемия идет медленно», однако пика заболеваемости можно ждать «через месяц, может, немного больше».

При этом Альштейн отметил, что ситуация в Италии в настоящее время выглядит как «значительная катастрофа», хотя еще три-четыре недели тому назад все «выглядело несерьезно».

По словам вирусолога, темпы распространения коронавируса в РФ помогут приостановить ограничительные меры, которые уже введены в стране. Однако, считает Альштейн, полностью остановить распространение коронавируса не удастся.

«Они (ограничительные меры) могут повлиять положительно», — отметил доктор медицинских наук.

Как передавало ИА REGNUM, всего на территории РФ на 28 марта было зарегистрировано 1264 случая заболевания COVID-19.

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