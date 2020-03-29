Москва, , 08:48 — REGNUM Разные виды медицинских масок обеспечивают различный уровень защиты от коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отвечая на вопрос в сервисе «Яндекс.Знатоки».

Эпидемиолог рассказал, что наиболее распространёнными являются хирургические маски. Такие маски выполняют только барьерную функцию, защищая от капель слюны при чиханье и разговоре. Для сохранения защитной функции такие маски следует менять не реже, чем один раз в два часа.

Также существуют специальные маски FFP2, FFP3 или респираторы серии «Лепесток». Такие маски обладают наивысшим уровнем защиты и предназначены для медиков, которые работают с инфицированными больными.

«Стопроцентной защиты не имеет ни одна маска. Это в медицине абсолютно невозможно», — подчеркнул Горелов.

Для защиты от коронавируса и других респираторных вирусов эксперт порекомендовал соблюдать дистанцию с другими людьми, мыть руки, дезинфицировать поверхности и не прикасаться грязными руками к лицу.

В рекомендациях Минздрава РФ отмечается, что использование масок является уместным в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и при уходе за больным. В последнем случае маску необходимо снять сразу после окончания контакта с заболевшим и тщательно вымыть руки. На открытом воздухе использование масок не является целесообразным.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют использовать маски только медикам и людям, ухаживающим за больными с подозрением на коронавирусную инфекцию. Прежде чем надеть маску рекомендуется вымыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком. При использовании маски её нельзя трогать руками, а после снятия маски также нужно тщательно вымыть руки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Федеральной антимонопольной службе пообещали решить в ближайшее время проблему с дефицитом медицинских масок в некоторых регионах России.