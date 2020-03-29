Тюмень, 29 марта 2020, 08:22 — REGNUM В Тюменской области региональный центр «Семья» запустил онлайн-канал для школьников Семья#ПроВсё. Ежедневно для детей и их родителей в режиме онлайн запускаются задания, викторины, челленджи, квесты, мастер-классы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В группе Семья#ПроВсё в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы проводят нескучный досуг на время карантинной недели. Челлендж в медицинских масках, создание открыток, конкурс рецензий на просмотренный мультфильм или кинофильм, игра в слова, создание адвент-календаря, конкурс баллад и многое другое можно найти в паблике.
Юные тюменцы рассказывают в паблике, что они сделали за карантинный день.
Напомним, с 30 марта по 5 апреля 2020 года в России объявлена карантинная неделя в целях профилактики распространения COVID-19. Граждан в это время просят без надобности не покидать свои жилища.