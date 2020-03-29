Тюмень, , 08:22 — REGNUM В Тюменской области региональный центр «Семья» запустил онлайн-канал для школьников Семья#ПроВсё. Ежедневно для детей и их родителей в режиме онлайн запускаются задания, викторины, челленджи, квесты, мастер-классы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В группе Семья#ПроВсё в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы проводят нескучный досуг на время карантинной недели. Челлендж в медицинских масках, создание открыток, конкурс рецензий на просмотренный мультфильм или кинофильм, игра в слова, создание адвент-календаря, конкурс баллад и многое другое можно найти в паблике.

Юные тюменцы рассказывают в паблике, что они сделали за карантинный день.

«Я с мамой приготовил ужин. Вынес мусор. Сейчас хочу поиграть с Мирби в майн или батлфилд. У меня есть морской бой, монополия, лаборатория юного химика, микроскоп, ещё есть конструктор собирать схемы разные, с лампочкой. Люблю собирать лего, у меня много», — пишет один мальчик.

«Сегодня вечером хочу постряпать печеньки, а потом буду смотреть фильм с семьёй. Из настольных игр больше всего люблю имаджинариум и свинтус, а из компьютерных — Cooking Simulator», — сообщает другой.

Напомним, с 30 марта по 5 апреля 2020 года в России объявлена карантинная неделя в целях профилактики распространения COVID-19. Граждан в это время просят без надобности не покидать свои жилища.