Запорожье, Украина, , 08:14 — REGNUM Об инфицировании вирусом COVID-19 сообщил депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс, о чем политик сообщил 28 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19», — написал депутат.

Фукс отметил, что в данный момент он проходит лечение в больнице.

Отметим также, что ранее 28 марта в пресс-службе государственного учреждения «Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины» сообщили о положительном результате анализа на коронавирус у жителя города Запорожья, который вернулся из Израиля. Он находится в областной инфекционной больницы и его состояние оценивают как средней степени тяжести. Он стал одиннадцатым пациентом в Запорожской области, у которого подтвердили инфицирование коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об инфицировании коронавирусом также сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. Основным симптомом коронавируса у нее на данный момент является потеря обоняния.