Ханты-Мансийск, , 07:43 — REGNUM В одном из торговых центров в Ханты-Мансийске появилась точка бесконтактной продажи мороженного — товар отпускает робот. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

Дело в том, что наличные денежные средства — банкноты и монеты являются одним из каналов распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, продавец-человек при постоянном контакте с большим количеством покупателей также рискует заразится.

В связи с этим в одном из торговых центров в Ханты-Мансийске торговать мороженным посадили робота. Он принимает к оплате как наличные денежные средства, так и банковские карты. После оплаты робот наливает мягкое мороженое в одноразовую креманку.

Аппарат крайне вежлив в общении с покупателями. Он подробно инструктирует, как именно у него можно купить мороженное. Га выбор есть ванильное, банановое и шоколадное мороженное.

Напомним, что период действия ограничительных мер из-за распрострарнения коронавируса в России из точек торговли продолжают работать только продовольственные магазины.