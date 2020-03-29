Женева, Швейцария, , 08:12 — REGNUM Эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции является обработка рук спиртосодержащими антисептиками и мытьё их водой с мылом. Об этом свидетельствуют рекомендации экспертов, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты опровергли несколько мифов о средствах, якобы уничтожающих новый коронавирус. Специалисты ВОЗ отметили, что вирус не уничтожают электросушители, а также рекомендовали не использовать для дезинфекции ультрафиолетовые лампы, которые могут вызвать раздражение кожи.

«Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом», — подчеркнули эксперты.

Также медики опровергли миф об эффективности обработки поверхности всего тела этанолом или хлорной известью. Такая обработка не позволит уничтожить вирусы, которые уже проникли в организм, и может нанести вред слизистым оболочкам. При этом спирт и хлорная известь могут использоваться для дезинфекции поверхностей, но только в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

«Самой главной и первоочередной мерой является регулярное и тщательное мытье рук, а также соблюдение правил респираторной гигиены», — подытожили в ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты ВОЗ также рассказали, что ношение резиновых перчаток в общественных местах не является эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции. В таких местах рекомендуется не трогать глаза, нос и рот, а после их посещения тщательно мыть руки.

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