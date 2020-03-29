Винница, Украина, , 08:10 — REGNUM Въезд в украинский город Винницу был ограничен с 20:00 (21:00 мск) 28 марта для того, чтоб предотвратить распространения коронавирусной инфекции на территории города и области. Согласно ограничениям въехать в город теперь можно с киевского, немировского и хмельницкого направлений. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе национальной полиции Винницкой области.

На въездах в город работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медицинские работники, представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также национальной гвардии.

Водителей будут предупреждать о карантинных мероприятиях. У водителей и пассажиров въезжающих транспортных средств будут проверять температуру тела. Также на постах будут дезинфицировать транспортные средства.

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ИА REGNUM напоминает, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в отношении граждан Украины, которые будут въезжать в страну из-за рубежа будет ужесточен порядок въезда. Теперь, в частности, по словам Авакова, въезжающие должны будут находиться на принудительной обсервация.

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Отметим, согласно последним данным, на Украине количество инфицированных коронавирусом достигло 356 человек. Число заболевших по последней информации увеличилось на 45 человек.