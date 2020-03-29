Тюмень, , 07:08 — REGNUM Итальянский карантин не сравним по жёсткости с установленными в Тюменской области профилактическими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила тюменка Жанна Климова в прямом эфире портала 72.ru, который транслировался в сети Instagram.

Италия третью неделю закрыта на карантин. Жанна проживает на итальянском острове Сардиния четыре года. Работает в сфере туризма. Но сейчас, как и все итальянцы, находится на самоизоляции.

«На полтора миллиона жителей Сардинии, которая окружена морем, приходится 400 заражённых коронавирусом. Поэтому категорически запрещены поездки из региона в регион. Запрещено без уважительной причины выходить из дома. Аптека, продуктовый магазин, банк — разрешённые места, куда можно приходить. Всё остальное закрыто», — сообщает Жанна.

Жанна показала документ, который подписывают все итальянцы. В нём указано, что человек предупреждён об ответственности за нарушение карантина в виде штрафа до 3 тыс. евро или лишения свободы. Гражданин, подписывая данный документ, даёт согласие на отслеживание его места пребывания по GPS. Примечательно, что несмотря на пустынные улицы, на Сардинии дезинфицируются и обрабатываются дороги и тротуары.

Жанна развеяла миф о пропаже продовольствия в супермаркетах Италии. Продуктов хватает, но в большие магазины пускают дозированно, по десять человек. Поэтому выстраиваются огромные очереди. В аптеки запускают по одному человеку. В банк приходят по предварительной записи он-лайн. Терапевты принимают пациентов виртуально. В больницах отменены приёмы — пациентами занимаются только в экстренных случаях. Тестируются на коронавирус только люди, которые общались с заражёнными или имеют симптомы заболевания.

«Тесты всем невозможно сделать. Отмечу, что вся медицина Италии направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией. Больницы переполнены заболевшими — это показывается по телевизору. Более всего от вируса пострадал север Италии, Ламборджини. Там врачи дают интервью, говоря, что не справляются с потоком пациентов, мало спят, не успевают даже вовремя поесть», — поясняет Жанна.

У тюменки небольшой бизнес в Италии, связанный с домашними гостиницами. Безусловно, туристический бизнес встал, отмечает Жанна. В качестве помощи предпринимателям, итальянское правительство заморозило взимание налогов.

«Ситуация, особенно в малом бизнесе, очень сложная. У меня сейчас нет доходов. И сейчас трачу деньги, отложенные на чёрный день. И он настал. Выдаются пособия семьям с детьми. Не могу назвать точно сумму, здесь я могу ошибиться. Слышала по телевизору, что это около 600 евро. Но намного тяжелее людям, которые работают без официального трудоустройства — им вообще никаких выплат или льгот не положено. Но мы все понимаем необходимость мер, на которые вынуждены пойти власти. Ведь от коронавируса умирают не только пожилые и люди со слабым иммунитетом. Гибнут, хоть и небольшой процент, но и молодые граждане страны. Погиб 41 доктор. Это во время, когда каждый врач на вес золота», — отмечает Жанна.

Тюменка сообщила также о том, с каким большим воодушевлением и радостью были приняты итальянцами воздушные борты с медицинской помощью из России.

«Весь медперсонал, всю помощь итальянцы встретили аплодисментами», — отметила Жанна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 28 марта число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 571 678, из них в Италии — 86 498, в США — 85 228, в Испании — 64 059.

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