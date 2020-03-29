Тюмень, 29 марта 2020, 07:08 — REGNUM Итальянский карантин не сравним по жёсткости с установленными в Тюменской области профилактическими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила тюменка Жанна Климова в прямом эфире портала 72.ru, который транслировался в сети Instagram.
Италия третью неделю закрыта на карантин. Жанна проживает на итальянском острове Сардиния четыре года. Работает в сфере туризма. Но сейчас, как и все итальянцы, находится на самоизоляции.
Жанна показала документ, который подписывают все итальянцы. В нём указано, что человек предупреждён об ответственности за нарушение карантина в виде штрафа до 3 тыс. евро или лишения свободы. Гражданин, подписывая данный документ, даёт согласие на отслеживание его места пребывания по GPS. Примечательно, что несмотря на пустынные улицы, на Сардинии дезинфицируются и обрабатываются дороги и тротуары.
Жанна развеяла миф о пропаже продовольствия в супермаркетах Италии. Продуктов хватает, но в большие магазины пускают дозированно, по десять человек. Поэтому выстраиваются огромные очереди. В аптеки запускают по одному человеку. В банк приходят по предварительной записи он-лайн. Терапевты принимают пациентов виртуально. В больницах отменены приёмы — пациентами занимаются только в экстренных случаях. Тестируются на коронавирус только люди, которые общались с заражёнными или имеют симптомы заболевания.
У тюменки небольшой бизнес в Италии, связанный с домашними гостиницами. Безусловно, туристический бизнес встал, отмечает Жанна. В качестве помощи предпринимателям, итальянское правительство заморозило взимание налогов.
Тюменка сообщила также о том, с каким большим воодушевлением и радостью были приняты итальянцами воздушные борты с медицинской помощью из России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 28 марта число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 571 678, из них в Италии — 86 498, в США — 85 228, в Испании — 64 059.
Читайте ранее в этом сюжете: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 570 тысяч