Мехико, , 06:22 — REGNUM 848 человек заразились в Мексике коронавирусом нового типа с начала вспышки заболевания, а 131 — за последние сутки, сообщил глава мексиканской эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа 28 марта на странице в Twitter.

Еще 2623 случая находятся под подозрением на COVID-19. За последние 24 часа в Мекские от новой коронавирусной инфекции погибло 5 пациентов, а за все время — 16 человек.

Власти призвали жителей страны оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 правительство Мексики в рамках сдерживания коронавирусной инфекции решило на время отказаться от выполнения ряда несрочных функций.

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