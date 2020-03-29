Горно-Алтайск, , 06:00 — REGNUM Алтайский край и Республика Алтай являются пока территориями, где пока не выявлено не одного случая заражения коронавирусом. И как только в стране объявили нерабочую неделю, люди из разных регионов ринулись туда не отдых. Как сообщает канал Mash, массовый наплыв туристов в Турочакский и Чемальский районы обчистил полки местных магазинов и вызвал недовольство общественников и политиков.

Республика Алтай. Незамерзающее озеро Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Зимний Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Конечно, мы территория красивая, гостеприимная, но хотелось бы обратиться к жителям соседних территорий с убедительной просьбой воздержаться от поездок на этот период. Нам всем нужно пережить всем миром этот острый период», — заявила заместитель председателя Общественной палаты Республики Алтай Татьяна Кончева.

«Здесь получается, что хорошая погода стоит и объявлены выходные. И туристы поехали к нам отдыхать. Я думаю эти безответственные поездки надо срочно прекращать, надо вводить ограничения въезда на территории субъектов для таких целей», — считает депутат Госдумы Радион Букачаков.

«Довольно большое количество людей сказало бы «спасибо» органам исполнительной власти, если бы въезд в Республику Алтай ограничили, чтобы сохранить её чистой от коноравируса», — отметила алтайская общественница Мария.

Алтайские горы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал туристическим объектам приостановить приём гостей и заявок на бронирование, но далеко не все последовали данной рекомендации.

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