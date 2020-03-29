Сеул, , 05:29 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 на территории Южной Кореи увеличилось до 9583 человек после обнаружения 105 новых случаев заражения, 29 марта сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) страны.

За время пандемии в республике скончались 152 человека, а выздоровело — 5033. Всего в Южной Корее на коронавирус было проверено 369 тысяч анализов. Больше всего заболевших приходится на город Тэгу — 6610 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта из Китая в южнокорейский Тэгу были отправлены 30 тысяч респираторов KF94 и медицинских масок.

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