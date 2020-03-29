Иркутск, , 05:29 — REGNUM Власти Приангарья просят откликнуться пассажиров, которые 17 марта летели в Иркутск рейсом 5227 из Новосибирска. Причина этого — официально подтверждённое заражение COVID-19 и госпитализация 62-летней женщины. Как пояснили в пресс-службе-службе иркутского губернатора, всего в авиалайнере находились 77 контактировавших с ней человек, 47 из которых уже установлены и направлены на тестирование. Ещё 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти.

«Оперативный штаб и просит отозваться, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения инфекции. Необходимо обратиться по телефону горячей линии 8 (3952) 399−999 и сообщить свое местонахождение. Все эти люди будут обследованы и направлены в режим самоизоляции», — сказано в официальном сообщении правительства Иркутской области.

Напомним, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса был введён в Иркутской области 18 марта. Всего же с подозрением на COVID-19 в регионе госпитализировано уже пять человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 марта, сообщалось, что в Приангарье был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Диагноз подтвердился у вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов женщины 62 лет, которая прилетела в Россию из ОАЭ с пересадкой в Новосибирске.

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