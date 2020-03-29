Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Карантин в американском штате Нью-Йорк, а также в прилегающих к нему районах других штатов, не обязателен и по этому не будет вводиться, 28 марта сообщил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей. В Вашингтоне намерены попросить граждан жестко ограничить свои передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 марта на территории США зарегистрировано 113 805 пациентов с COVID-19.

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