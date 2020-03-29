Пекин, , 03:59 — REGNUM 81 тыс. 439 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в материковом Китае с начала пандемии после обнаружения 45 новых случаев заражения, 29 марта сообщается на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также за последние 24 часа увеличилось количество летальных случаев — до пяти. Общее число погибших от COVID-19 достигло 3300.

Кроме того, 75 тысяч 448 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в мире коронавирусом нового типа заразилось не менее 571 678 человек.

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