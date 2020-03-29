Иркутск, , 03:46 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Иркутске у вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов женщины 62 лет, 29 марта сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пациентка прилетела из ОАЭ транзитом через Новосибирск, где 17 марта села на рейс 5227. 47 пассажиров, находившихся с этой женщиной на борту, установлены и направлены на сдачу анализов на вирус. Еще 30 человек с того же самолета разыскивают медики и сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время на домашнем карантине в области находятся 6464 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта стало известно, что при проверке 1204 жителей Иркутской области, которые обязаны быть на самоизоляции, выявлено 17 случаев нарушения данного правила.

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