Оттава, , 03:21 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Канады выросло до 5 425 человек, 28 марта сообщается на сайте канадского минздрава.

Ранее сообщалось о 4 689 зарегистрированных случаях заражения. Эпидемией охвачены 12 из 13 регионов Канады. Лидером по количеству заболевших COVID-19 является провинция Квебек — 2 498 пациентов с данным диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта власти Канады предупредили о том, что будут штрафовать и сажать в тюрьму тех, кто нарушает карантинный режим.

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