Рамалла , , 02:23 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в Палестине достигло 98 человек, заявил представитель палестинского правительства Ибрагима Мельхема, 29 марта сообщает агентство WAFA.

В деревне Кубейба на северо-западе Иерусалима был выявлен новый случай заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Палестине был зафиксирован первый летальный исход от новой коронавирусной пневмонии.

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