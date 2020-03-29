Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом в Бразилии увеличилось до 3904 человек, из них скончались — 111. Об этом 28 марта сообщает министерство здравоохранения государства.

За сутки в стране выявлено 487 новых случаев заболевания и 19 летальных исходов. Больше 90% всех скончавшихся — люди старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта власти Бразилии запретят въезд в страну для иностранных граждан, за исключением постоянно проживающих на бразильской территории.

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