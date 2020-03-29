Омск, , 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Все они являются членами одной семьи, побывавшей в туристической поездке в Объединенных Арабских Эмиратах. В Омск заболевшие вернулись 15 марта рейсом S7 2563 из Москвы.

Все это время они находились на домашнем карантине. Власти просят всех, кто летел этим самолетом обратиться на горячую линию 8 800 350 46 96 при обнаружении подозрительных симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 и 29 марта из Таиланда двумя самолетами должны вернутся туристы, которых планируется встретить в аэропорту для разъяснений порядка самоизоляции.

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