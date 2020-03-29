Киев, , 00:31 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом на Украине достигло 356 человек после выявления 45 новых случаев заболевания, 28 марта сообщает пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

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Также зарегистрирован один новый летальный случай. Всего на территории Украины от COVID-19 с начала пандемии скончались 9 человек и пять выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тернопольской области Украины коронавирус нового типа был обнаружен у 21 медицинского работника.

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