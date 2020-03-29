Женева, Швейцария, , 00:10 — REGNUM Число зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 571 678, из них в Италии — 86 498, в США — 85 228, в Испании — 64 059. Об этом 28 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На текущий момент в мире зарегистрировано 26 495 летальных исходов вследствие болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Напомним, согласно данным Университет Джона Хопкинса, по состоянию на 27 марта общее число погибших от коронавирусной инфекции в мире составляло 25 035 человек, в том числе 8215 в Италии, 4858 в Испании и 3174 в китайской провинции Хубэй.

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