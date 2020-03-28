Москва, , 23:51 — REGNUM Метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус сделал прогноз погоды в Московской области на ближайшую неделю, об этом 28 марта сообщает RT.

«Последние дни марта порадовали москвичей и жителей столичного региона не по сезону тёплой, солнечной, сухой и спокойной погодой», — отметил Леус, добавив, что теплая погода в Москве ожидается и 29 марта, когда отметка термометра достигнет +16°С.

Несмотря на это, уже ко второй половине дня воскресенья в регион вторгнется атмосферный фронт, который принесет с собой облака и осадки.

«В ночь на понедельник себя проявит холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег», — подчеркнул метеоролог в комментарии изданию.

Напомним, ранее 28 марта температура воздуха в Москве поднялась до +17,2°С, что на данное число стало абсолютным температурным рекордом.