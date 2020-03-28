Мурманск,
28 марта 2020, 23:50 — REGNUM Власти Мурманской области решили ограничить въезд в Апатиты и Кировск из-за распространения коронавирусной инфекции. С 6 утра 29 марта въехать в эти города можно будет только их жителям по предоставлению документов о регистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В регионе также приостанавливается бронирование, прием и размещение гостей в отелях. Постояльцы, которые уже заехали, не смогут продлить проживание. На период проживания и до конца пребывания им нужно будет соблюдать условия самоизоляции.
«Друзья, в Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус. Один диагноз подтвердился в Апатитах. Пациент контактировал с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции. Также за прошедшие сутки еще у шести людей, которые оказались в контакте с этим злостным нарушителем, получен предварительно положительный результат. Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию. Поэтому было принято решение о введении новых ограничительных мер», — сообщил губернатор Андрей Чибис в соцсетях.⠀