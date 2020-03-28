Мурманск, , 23:50 — REGNUM Власти Мурманской области решили ограничить въезд в Апатиты и Кировск из-за распространения коронавирусной инфекции. С 6 утра 29 марта въехать в эти города можно будет только их жителям по предоставлению документов о регистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе также приостанавливается бронирование, прием и размещение гостей в отелях. Постояльцы, которые уже заехали, не смогут продлить проживание. На период проживания и до конца пребывания им нужно будет соблюдать условия самоизоляции.