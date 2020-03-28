Архангельск, 28 марта 2020, 23:39 — REGNUM В Архангельске сразу несколько организаций, включая ресторан, продолжили работать, несмотря на установленный запрет.

На улицах Архангельска стало малолюдно
На улицах Архангельска стало малолюдно
© ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, сегодня были зафиксированы факты нахождения посетителей за столиками в кафе, при том, что сотрудники утверждали об организации работы только на вынос. Обнаружено, что продолжает работу один из авторынков и отдел мебели в торговом центре.

На улицах Архангельска стало малолюдно
© ИА REGNUM
Представители молодого поколения предпочитают выходить на улицу в масках
© ИА REGNUM
Архангельские пенсионеры пока не следуют рекомендациям сидеть дома
© ИА REGNUM
Не всем легко отказаться от полезных привычек даже ради сохранения здоровья
© ИА REGNUM

Несмотря на рекомендации властей оставаться дома, жители города продолжают проявлять беспечность. В одном из ресторанов города, расположенного в центре, сегодня было многолюдно: среди посетителей были и мужчины, и женщины, и дети.

Одно из заведений, чьи двери сегодня были открыты для посетителей. За столиками кафе сидели и мужчины, и женщины, и дети
© ИА REGNUM
Пекарня продолжает продавать хлеб и сладости
© ИА REGNUM
Одно из самых популярных кафе закрыто для посетителей
© ИА REGNUM

Не придерживаются ограничений и люди пенсионного возраста — они продолжают совершать прогулки.

Прогулки с собаками никто не отменял
© ИА REGNUM
Провожая закат
© ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, c 28 марта, согласно указу губернатора Архангельской области, в регионе должна быть приостановлена деятельность всех организаций сферы услуг, общепита (кафе и рестораны могут готовить еду на вынос), спортивных и развлекательных центров.

Напомним, по данным на 28 марта, в Архангельской области подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекции.