Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM В изолятор, развёрнутый на базе городской больницы №1 Ростова-на-Дону, госпитализированы три человека с подозрением на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения 28 марта.

«12 человек госпитализированы в инфекционный модуль — один с подтверждённым диагнозом COVID-19 и трое с подозрением на COVID-19», — говорится в сообщении.

Всего под наблюдением медиков находится почти 1,9 тыс. ростовчан, в том числе 117 детей.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у двух жителей Ростовской области. Жительница Ростова-на-Дону подхватила COVID-19 в Таиланде, житель Азовского района — во Франции. На региональном уровне в том числе предпринимаются все возможные меры борьбы с распространением коронавируса.

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