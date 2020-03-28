Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна лидирует по числу проводимых тестов на предмет выявления заражения коронавирусом, об этом 28 марта он сообщил, выступая на церемонии в штате Норфолк.

«Мы сейчас занимаем первое место по проводимым тестам. Мы проводим больше тестов за один день, чем другие страны за недели и месяцы», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, в настоящее время в США зафиксировано свыше 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались свыше 1 тыс. 800 человек.