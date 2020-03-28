Приштина, , 23:18 — REGNUM 28 марта Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово опубликовал сообщение, согласно которому число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Косово за последние сутки увеличилось на два. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, всего в частично признанной республике зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом.

Один из жителей самопровозглашенного Косово стал жертвой вируса.

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