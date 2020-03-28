Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк создадут три специализированные больницы на 600 мест для больных пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). Об этом 28 марта написал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Мы работаем над тремя специализированными больницами только для COVID. Мы подготовим более 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Напомним, в США наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что от коронавирусной инфекции скончались 728 жителей Нью-Йорка.

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