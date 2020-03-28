Тверь, , 22:27 — REGNUM Оставаться дома во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля и соблюдать рекомендации врачей призвал жителей Тверской области губернатор региона Игорь Руденя. С обращением к жителям региона он выступил 28 марта, сообщила ИА REGNUM пресс-слуба облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано — необходимо находится в режиме самоизоляции», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона призвал жителей соблюдать не только меры профилактики и изоляции, а также дисциплину во время пожароопасного периода. Также Игорь Руденя выразил признательность врачам, фельдшерам, медсестрам, всем сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов и служб скорой помощи за самоотверженный труд в непростых условиях.

«Благодаря вашей самоотверженности и профессионализму достигнуты первые успехи в борьбе с коронавирусом. Из Калининской ЦРБ выписаны два пациента, которые с помощью медиков побороли инфекцию», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что материальная база учреждений здравоохранения региона усиливается.

«В регион поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств», — отметил Руденя.

«В Тверской области отменены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек», — сказал глава региона.

В регионе в период выходной недели будут работать только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. В детсадах и яслях созданы дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в предстоящую неделю. Глава региона также отметил, что нахождение детей без присмотра недопустимо.

«Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей, только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны», — отметил Игорь Руденя.