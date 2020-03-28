Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк общее число летальных исходов от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 728. Об этом 28 марта написал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Я глубоко опечален, что мы потеряли 728 ньюйоркцев из-за коронавируса. Мы боремся, чтобы спасти каждую жизнь», — говорится в сообщении.

Губернатор штата также призвал жителей Нью-Йорка придерживаться рекомендаций медиков, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Также он отметил, что на фоне распространения коронавируса порядка 50 штатов США конкурируют за закупку жизненно необходимых товаров, тем самым взвинчивая на них цены.

«Конкуренция вредит всем нам, сильно взвинчивая цены. Нам нужен общенациональный консорциум по закупкам», — отметил Куомо.

Напомним, ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Нью-Йорк переносится с апреля на вторую половину июня в связи со вспышкой коронавируса в штате.

Читайте также: Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США

Читайте ранее в этом сюжете: Первичные выборы в Нью-Йорке перенесли на конец июня