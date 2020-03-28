Москва, , 22:08 — REGNUM Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никола Пашинян провели телефонные переговоры во время которых обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.

«Главы правительств обсудили меры, принимаемые для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили вопросы развития двусторонних взаимоотношений, в частности торговые отношения. Пашинян и Мишустин согласились с тем, что товарооборот между странами должен сохраняться в прежнем объеме.