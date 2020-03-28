Иерусалим, , 21:50 — REGNUM Количество людей с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией в Израиле превысило 3600 человек. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильского министерства здравоохранения.

По данным министерства, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3619, из них тяжёлых пациентов — 54 человека.

Отмечается, что всего в Израиле от коронавируса скончались 12 человек.

28 марта в пресс-службе израильского минздрава сообщили, что в Израиле подтвердили еще два летальных исхода от заражения коронавирусом нового типа.

По данным министерства, двое умерших — мужчины 73 и 80 лет.

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