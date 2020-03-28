Скопье, , 21:54 — REGNUM 28 марта министерство здравоохранения Северной Македонии сообщило о том, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране зафиксирован 241 случай заболевания.

Большая часть заболевших (143) проживают в Скопье. В Велесе и Кавадаре, где недавно совершался молебен против коронавируса, выявлено три и два случая заболевания соответственно.

28 марта скончалась от COVID-19 66-летняя жительница Северной Македонии. Она и ее супруг заразились вирусом от медицинского работника, у которого был выявлен коронавирус. Женщина, страдавшая гипертонией и другими хроническими заболеваниями, скончалась на следующий день после постановки диагноза. Всего в Северной Македонии от заболевания, вызываемого коронавирусом, скончались 4 человека.