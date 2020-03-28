Тбилиси, , 21:37 — REGNUM

Пенсии за апрель, которые обычно выдавались с 15 числа, грузинским пенсионерам выплатят заранее и по особому графику, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с АО «Либерти Банк», который занимается выплатой пенсий населению. Правительство уже перечислило банку из госбюджета необходимую для апрельских выплат сумму.

Те пенсионеры, которые пользуются пластиковой картой, смогут использовать начисленные на карту деньги за апрель уже с 28 марта. В сообщении пресс-службы правительства указано, где именно они могут потратить эти деньги: в продовольственных магазинах и супермаркетах, аптеках или при оплате коммунальных платежей.

Что касается граждан, получающих пенсии наличными, им придется воспользоваться составленным банком специальным графиком с тем, чтобы предотвратить вероятность распространения вируса. Ознакомиться с графиком и своим местом и временем в очереди на получение пенсии граждане смогут на веб-сайте www.myliberty.ge, введя в соответствующее поле свой персональный номер, либо по телефонам 032 208 или 208.

Ранее АО «Либерти Банк» по собственной инициативе и из собственных ресурсов выделил 100 миллионов лари для предварительной выплаты пенсий за апрель гражданам в возрасте старше 70 лет. Целью такой инициативы называлось стремление защитить наиболее уязвимую категорию населения от заражения опасным вирусом.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На 28 марта в стране подтверждено 85 случаев коронавируса, 14 человек выздоровели, 4534 находятся в карантине, а 276 — в стационарах.