Анкара, , 21:53 — REGNUM В Турции за последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1 704 человек. Об этом 28 марта сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Twitter.

«За последние 24 часа было сделано 7 641 тестов и зарегистрировано 1 704 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией). Теперь общее число больных — 7 402», — написал он.

Коджа также проинформировал, что в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, в Турции скончалось 108 человек, в том числе 16 пациентов умерли за последние сутки. Общее число излечившихся от пневмонии COVID-19 составляет 70 человек.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации сообщил о прекращении авиасообщения со всеми зарубежными странами в связи с пандемией коронавируса.

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