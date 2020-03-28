Ватикан, , 21:32 — REGNUM В Ватикане зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, об этом 28 марта сообщает представитель службы печати святого престола Маттео Бруни.

«На данный момент среди сотрудников Ватикана и его граждан обнаружены шесть случаев заражения коронавирусом. У заразившихся не было контактов ни с Папой Римским ни с его окружением», — отметил Бруни.

Медицинские службы уже приняли все необходимые профилактические меры, взяли тесты у некоторых жителей Ватикана в общей сложности 170 проб. Взяли ли анализы у понтифика — не уточняется.