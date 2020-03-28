Москва, , 21:32 — REGNUM В Москве госпитализировали раввина синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана, у которого была ранее диагностирована коронавирусная инфекция. Информацию об этом 28 марта подтвердил ТАСС вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями Зиновий Коган.

Он сообщил, что раввин московской синагоги был госпитализирован в больницу на Коммунарке после того, как к нему приезжал друг раввин из Израиля, который его заразил.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила о выздоровлении от коронавируса 10 пациентов, все излечившиеся граждане выписаны из больниц.

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