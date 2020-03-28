Санкт-Петербург, , 21:45 — REGNUM Попытки властей удержать петербуржцев дома из-за угрозы коронавируса пока не увенчались успехом: в отсутствие официально объявленного карантина многие горожане восприняли нерабочую девятидневку как весенние каникулы. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по итогам субботнего выходного дня.

Пустая улица Ломоносова Дарья Драй © ИА REGNUM

Как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, призывы максимально сократить число социальных контактов дабы отсрочить и сгладить пик заболеваемости частично подействовали: центр города в первой половине дня пустовал. Сработали региональные запреты на работу парков, культурных учреждений и общепита.

В солнечный день набережные Невы, Александровский и Летний сады, улочки у канала Грибоедова, которые в обычное время кишат туристами, почти вымерли. Возникло впечатление, что петербуржцы всерьез восприняли уговоры чиновников сидеть дома. Кое-кто привычно вышел порыбачить к Неве, но в целом людей на улицах было заметно меньше.

Тем не менее Невский проспект остался довольно загруженной магистралью: особенно способствует прогулкам возможность взять кофе и булочки с собой на вынос из кофеен, которые хитро перешли на режим магазина — продуктовые точки в Петербурге открыты.

Бары и рестораны усилиями полиции были затворены в полночь с пятницы на субботу даже в самых злачных местах, таких как улицы Думская и Ломоносова.

Шмелями передвигаются по городу курьеры из службы доставки еды — этот «улей» заметно разросся и стал символом пострадавшего бизнеса из сферы хоспиталити, стараясь прокормить и сидящих дома петербуржцев, и собственных работодателей.

Человека в медицинской маске встретить сложно — в аптеках они все еще редкость.

Православные верующие тоже не сочли угрозу заразиться или заразить других достаточно серьезной для отказа от посещения службы — корреспондент ИА REGNUM видел значительное число прихожан на литургии в Казанском соборе и в Александро-Невской лавре.

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Как известно, РПЦ сочла запрет Смольного на доступ верующих в петербургские храмы антиконституционным, так что выполнять его не собирается. С утра должна была работать и Соборная мечеть. Буддийский дацан и Большая хоральная синагога закрыты.

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Немало людей можно встретить в общественном транспорте — поток пассажиров существенно снизился, почти на 40%, но окончательно без поездок горожане обойтись не смогли. Как и без максимально близких социальных контактов в метрополитене.

Дезинфекция подземки в субботу днем стала заметнее. Ранее глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова отчитала руководство ГУПа за слишком ленивую уборку — 2−4 раза в сутки — и потребовала делать это минимум раз в час. Впрочем, с тех пор метрополитен не объявлял, что график дезинфекции как-то поменялся.

В целом поначалу впечатление от уровня дисциплинированности жителей Петербурга на карантине складывалось вполне благоприятное. Но достаточно было податься к большой воде, чтобы понять, куда пропали петербуржцы из каменного центра.

Пробки в сторону Курортного района и побережья Финского залива зашкаливали с самого утра. Петербуржцы вооружились против вируса жидкостью для розжига и шампурами. В направлении Зеленогорска был замечен грузовичок, в открытом кузове которого уместились несколько священнослужителей, которые окропляли против коварной болезни всё и всех вокруг, пока двигались по трассе.

Кому было лень ехать так далеко, отправился к диким невским берегам на окраинах Петербурга. К середине дня из зарослей в три горла голосили «Ко-ро-на-ви-рус!» на манер песенки из советского фильма «Буратино».

Вокруг явно (и давно) подвыпивших компаний были разбросаны остатки шашлычного беспредела. Стало видно, что произошло с содержимым магазинных тележек, доверху забитых алкоголем и мясом, которые фиксировали в очередях гипермаркетов накануне в разных районах города.

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Компании поскромнее устраивались с пивными пикниками на лавочках во дворе. В небольших садиках и скверах, которые не обнесены решеткой, а значит, на них нельзя повесить замок, как на Летний сад, и отвадить отдыхающих, прогуливались более интеллигентные горожане.

Они спорили о погоде и сокрушались, что, кажется, к концу недели она испортится — будет не выехать на природу. Маленькие дети, поваляв что-то по земле, тянули в рот — казалось бы, привычные детские развлечения. Но не сегодня, сегодня родители начеку: «Брось, повсюду коронавирус!» — отчитывали малышню те, кто сами не стали «заморачиваться» на самоизоляцию.