Рим, , 20:56 — REGNUM За последние сутки в Италии 889 человек скончались в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу, 28 марта, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, всего на территории страны от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 10 023 человека.

Напомним, что общее число инфицированны в Италии превысило 70 000.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-премьер-министр Италии, евродепутат Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за помощь, оказанную Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

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