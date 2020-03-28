Сочи, Краснодарский край, , 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края. Об этом 28 марта сообщил журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат.

По его словам, с 28 марта компания «Библио-Глобус» аннулировала все брони на размещение в отелях Сочи, которые находятся в ее управлении, гражданам будут возвращены денежные средства за приобретенные ранее туры.

«В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности в отеле «Сигма Сириус». Сейчас с постояльцами проводится разъяснительная работа», — отметил Доморат.

Он подчеркнул, что постояльцам гостиниц и отелей будут предложены чартерные рейсы, которые позволят отдыхающим по турам с перелетом, вернуться домой. Тем, кто заселился до 28 марта и самостоятельно прибыл в Сочи, тоже будет предложено вернуться в свои города.

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Напомним, 26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с 28 марта приостанавливается бронирование и заселение в гостиницы и санатории на территории Краснодарского края.

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