Ростов-на-Дону, , 20:40 — REGNUM Автобусное сообщение между Ростовом-на-Дону и Краснодарским краем временно приостановлено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании «Донавтовокзал».

«С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно приостанавливается автобусное сообщение с автовокзалами и автокассами Краснодарского края», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области усилили меры борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, в регионе закрыты парки, кружки, секции, торговые центры и организации общепита, помимо тех, которые работают в режиме доставки. Открыты только аптечные пункты и продуктовые магазины. Жителей Дона призвали к самоизоляции.

Напомним, что в Ростовской области подтверждено два случая заболевания COVID-19, на Кубани зарегистрировано 17 человек, заражённых коронавирусной инфекцией.

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