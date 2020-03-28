Москва, , 20:21 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что средства, выделенные на диспансеризацию пойдут на помощь на дому, об этом 28 марта он сообщил во время пресс-конференции.

«На период подъема заболеваемости мы прекратили диспансеризацию, все средства, которые были предусмотрены на данные мероприятия будут использованы непосредственно для помощи на дому», — отметил Мурашко.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила о выздоровлении 10 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.