Москва, , 20:19 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин каждый день сдает тест на коронавирус. Об этом в соцсети Twitter сообщил сам Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос одной из подписчиц.

«Мне приходится их (тесты) делать каждый день, — написал глава Роскосмоса. — У нас перед пилотируемым пуском жёсткий контроль, кстати, не только сейчас».

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, чтобы отправиться на космодром Байконур в преддверии запуска на МКС очередной длительной экспедиции, прошёл исследование на коронавирус.

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